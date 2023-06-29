Правоохоронці США вивчають деталі справи про підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС) у Херсонській області для встановлення безпосередніх учасників злочину.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Укрінформ».За словами радника генерального прокурора США щодо відповідальності за воєнні злочини Елая Розенбаума на конференції в Українському домі у Вашингтоні, руйнація греблі ГЕС, що сталася 6 червня, є «предметом значного інтересу» для Штатів.»Це питання також перебуває у полі зору наших правоохоронних органів», — сказав представник Мін’юсту США.Також він зазначив, що Штати загалом дуже обережні у своїх офіційних оцінках щодо злочинів, скоєних російськими окупантами, і заявляють про це при «всіх необхідних доказах».Так, зазначив Розенбаум, влада США зробить офіційні заяви про те, хто причетний до руйнування греблі, коли «прийде відповідний час, і коли докази будуть ретельно досліджені та встановлені».Підрив Каховської ГЕСРосійські окупанти в ніч проти 6 червня підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок прориву греблі десятки населених пунктів у Херсонській області були затоплені. Це призвело до загибелі цивільних, смертей тварин, руйнування майна та забруднення Дніпра, спровокувало екологічне лихо.Як розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буднов, такі дії росіян були заздалегідь сплановані. Про це свідчить те, що ворог розпочав виведення підрозділу з Каховської ГЕС за пів години до підриву станції.Нещодавно журналісти встановили особи окупантів, які контролювали Каховську ГЕС до підриву. Йдеться про російських солдатів окремої 205 мотострілецької бригади.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.