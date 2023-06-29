Часто пацієнти не мають потреби залишатися в стаціонарі після операції, якщо хірургічне втручання не було надто серйозним і складним. В Україні такі операції називаються «хірургією одного дня», і за них можна не платити.Про це розповіли в Telegram-каналі НСЗУ.Які ще послуги є безкоштовнимиКрім самої операції, до «хірургії одного дня» входять також: планова госпіталізація пацієнтів, які мають відповідні до запланованого хірургічного втручання обстеження, виконані перед цим амбулаторно огляд особистим лікарем перед наданням медичної послуги огляд анестезіолога та знеболення під час діагностики, процедур і самої операції необхідні лабораторні та інструментальні дослідження, в яких виникне потреба в разі ускладнень під час операції проведення діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань/процедур, здійснення яких неможливе в амбулаторних умовах і потребує спостереження протягом не більше 24 годин в умовах стаціонару гістологічне або цитологічне дослідження післяопераційний догляд і знеболення за потреби, рекомендації з відновлення ліки та медвироби з НацперелікуЯк отримати послугу безкоштовної операціїЩоб отримати послугу «хірургії одного дня» безоплатно, потрібно звернутись до лікарні, яка має договір з НСЗУ за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня». Також зауважте, що лікарня повинна мати змогу надавати вам необхідний вид допомоги.Для цього потрібне направлення сімейного або лікуючого лікаря.Ви також можете звернутися за послугою під час переведення з іншого закладу чи клінічного підрозділу лікарні. Раніше ми писали, як діти, постраждалі від війни можуть безкоштовно пройти реабілітацію.Читайте також, де хворі на онкологію українці можуть безкоштовно лікуватися в Україні.