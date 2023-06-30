Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті назвав умови для проведення перевиборів у чотирьох муніципалітетах на півночі країни, де проживають етнічні серби.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єра Косова у Facebook.Голова уряду Косово підтримав перевибори, однак зазначив, що їх організують в разі, якщо відповідну петицію підтримають принаймні 20% виборців, оскільки це передбачено законодавством.Крім того, він заявив, що Косово поступово зменшуватиме присутність поліції у будівлях муніципалітетів та навколо них, а мери передадуть повноваження майбутнім керівникам, за яких проголосують люди.Курті висловив ряд очікувань від Сербії щодо стабілізації ситуації в регіоні, зокрема вивести «агресивно налаштованих протестувальників», співпрацювати у судових процесах стосовно нападів на миротворців НАТО, зменшити військову присутність поблизу кордону та невтручатися у внутрішні справи Косова.Сутички після виборів мерів на півночі КосовоВ північних муніципалітетах Косово, наприкінці весни, відбулись проміжні вибори мерів. Етнічні серби, які там проживають проігнорували їх, тому явка склала всього 4%, а перемогу на них здобули етнічні албанці.Серби не прийняли такий результат виборів і в країні спалахнули сутички між ними та поліцією Косова, які перетворились в масові заворушення. У зв’язку із цим Президент Сербії наказав армії терміново висуватись у бік Косова.Через напружену ситуація в регіон направили миротворців НАТО. Протестувальники в сутичках поранили близько 30 з них, після чого Альянс направив до Косова ще 700 військових. Сили НАТО заявили, готові до «будь-яких ситуаці» і будуть «діяти, а не реагувати», у випадку, якщо в країні знову почнуться масові акти насильства.Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав владу Косово провести перевибори у північних муніципалітетах, щоб знизити напругу в регіоні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.