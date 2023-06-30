Офіс Генпрокурора оголосив підозру народному депутату Сергію Алєксєєву за обман та незаконне заволодіння грошима громадянина Німеччини.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.Повідомляється, що при процесуальному керівництві Офісу Генерального прокурора народному депутату України, Голові підкомітету в Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру в шахрайстві (ч.4 ст. 190 КК України).За даними джерел РБК-Україна, мова йде про народного депутата від партії «Європейська солідарність» Сергія Алєксєєва.За місцем проживання підозрюваного продовжуються слідчі дії. За даними слідства, нардеп шляхом обману заволодів грошима громадянина Німеччини у розмірі 50 тисяч доларів США. Слідчими зафіксовано одержання 30 тисяч доларів США. Попередньо раніше він отримав ще 20 тисяч доларів США. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.