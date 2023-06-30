Смачне печиво можна приготувати без краплі жиру і без грама борошна. Таку випічку називають меренговою, а колись всі ми її знали як безе.Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі YouTube.Складники: Горіхи — 60-70 г Яєчні білки — 2 шт. (80 г) Дрібнозернистий цукор або цукрова пудра — 150 г Ванільний цукор — 10 г Дрібка соліСпосіб приготуванняВізьміть будь-які горішки, наприклад, мигдальні пластівці. Підсушіть їх в духовці, щоб вони трохи підрум’янилися.Збийте білки з цукром. Його має бути удвічі більше, ніж маса білків. Спочатку збийте білки в піну з дрібкою солі. Потім додайте цукор і ванільний цукор і збивайте до стійких піків.Додайте в збиті білки горішки, що прохололи. Акуратно перемішайте.Вистеліть деко пергаментом і викладайте печиво столовою ложкою.Поставте в духовку, нагріту до 140 градусів. Випікати треба 25-35 хвилин (орієнтуйтесь на свою духовку).Дайте безе повністю охолонути на пергаменті. Наше печиво готове!Раніше ми писали, як приготувати неймовірно смачне «польське» морозиво за рецептом відомої кулінарки.Також дізнайтеся, як приготувати смачне печиво за копійчаним рецептом.