Google заблокує канадські новини на своїй платформі, приєднавшись до Facebook та Instagram. Причиною цього став закон, прийнятий Сенатом Канади про новини в інтернеті.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.Канада ухвалила закон про онлайн-новиниВ Канаді, минулого тижня, ухвалили закон про онлайн-новини, який зобов’язує такі платформи, як Google і Meta (Facebook, Instagram), укладати угоди з постачальниками новин і платити їм за їхній контент. Законопроект набуде чинності через півроку.Канадський уряд заявив, що нове законодавство допоможе забезпечити справедливу компенсацію новинним виданням, що мають проблеми, і стверджував, що це необхідно «для підвищення справедливості на канадському ринку цифрових новин».Незалежний бюджетний наглядовий орган Канади підрахував, що новинні компанії можуть отримувати близько 249 млн доларів на рік від угод, передбачених новим законом.Реакція компанії Google на канадський законGoogle і Meta заявили, що пропозиції є неприйнятними для їхнього бізнесу. Компанії протягом кількох місяців сигналізували про можливе припинення доступності новин у Канаді, якщо закон не буде змінено.Президент із глобальних питань Google Кент Вокер заявив у блозі, що закон залишається непрацездатним і що компанія не вірить, що регулятивний процес зможе вирішити структурні проблеми із законодавством.»Тепер ми повідомили уряд, що коли закон набуде чинності, нам, на жаль, доведеться видалити посилання на канадські новини з наших продуктів Search, News and Discover у Канаді», — написав Вокер.Meta видалятиме канадські новини з Facebook та InstagramMeta закриє доступ до новин на своїх платформах Facebook та Instagram для всіх користувачів у Канаді, як тільки набуде чинності новий закон.»Ми підтверджуємо, що доступ до новин у Facebook та Instagram буде припинено для всіх користувачів у Канаді після набрання чинності закону про онлайн-новини», — йдеться у заяві Meta. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.