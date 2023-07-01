Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про впевненість у тому, що тактична ядерна зброя РФ, яку розмістили в його країні, нібито «ніколи не буде використана».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.У своєму зверненні, присвяченому Дню незалежності Білорусі, Лукашенко заявив, що «все більше і більше переконується», що ядерна зброя має бути розміщена в Білорусі — «в надійному місці».»Я впевнений, що нам ніколи не доведеться її використовувати, поки вона тут. І жоден ворог не ступить на нашу землю», — сказав він.Ядерна зброя РФ в БілорусіВ травні цього року міністри оборони РФ та Білорусі домовились про розміщення тактичної ядерної зброї на території РБ. Москва планує передати Мінську ракетний комплекс «Іскандер-М», здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.Сам Лукашенко майже одразу почав мріяти про удари «ядеркою» по «ворогам» країни. Однак довго ці мрії не тривали, адже в РФ заявили, що залишають контроль над ядерною зброєю за собою.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.