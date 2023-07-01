Гороскоп на літо 2023 року обіцяє неприємності трьом знакам Зодіаку. Цим людям не щаститиме у всіх сферах життя. Чорна смуга триватиме до кінця літа.Про це пише «Апостроф».РакЛюдям, народженим під цим знаком, необхідне відчуття безпеки та спокою. У липні вони зіткнуться з нестачею коштів, доведеться заощаджувати на всьому.Крім того, Раки відчують, що внутрішні ресурси вичерпалися і рухатися вперед немає сил. Проблеми можуть також виникати в особистому житті. Їм доведеться почути неприємну правду або зробити важкий вибір, на який вони не наважувалися раніше. Втім варто пам’ятати, що після чорної слуги у житті йде біла, тому не треба впадати у відчай.ДіваДівам це літо може принести несподівані зміни. Вони можуть відчувати гнів і безсилля через таку несправедливість.Людям, народженим під цим знаком, треба виявити терпіння та впевненість у собі. Варто приділити час медитації та фізичній активності, щоб відволіктися від проблем.Також Дівам важливо не вплутуватися в конфліктні ситуації. Їм треба бути готовими, що у їхнє життя повернуться люди з минулого.ВодолійВодолії стикнуться з напругою у відносинах з рідними та близькими. Також їх переслідуватимуть фінансові проблеми. Вони навіть можуть почати сумніватися у своїх стосунках з другою половинкою.Людям, народженим під цим знаком, не варто рубати з плеча, краще присвятити час обговоренню проблем з партнером та спільно шукати вирішення суперечок та негараздів.Читайте також про те, яким знакам Зодіаку липень принесе здійснення мрій.Раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку знайдуть своє щастя до кінця літа.