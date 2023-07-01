Погода в Україні сьогодні, 1 липня, буде спекотною, але місцями вологою. Дощі очікуються лише на сході та заході.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, дощі починаються відступати. Сьогодні опади очікуються у Харківські, Донецькій, Луганській, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.На решті території без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.Також в Україну повертається спека. Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +28 градусів, а на півдні до +31. Вночі температура опуститься до +12 +17 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура повітря вдень у Києві підніметься до +25 +27 градусів, а вночі буде у межах +14 +16 градусів. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.