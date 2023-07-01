В Запорізькій області близько 50 військовослужбовців РФ відмовились воювати і вивели озброєння з ладу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.»На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції», — зазначили у ГенштабіТак, в районі Дорожнянки Запорізької області близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу Каспійської флотилії відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння російські відказники вивели з ладу.Контрнаступ ЗСУЗбройні сили України останнім часом проводять активні контрнаступальні дії по всій лінії фронту. В Міноборони підвтерджують просування захисників та заявляють про звільнення низки населенних пунктів.Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що у росіян щодня ростуть втрати через недосвідченість військовослужбовців на фоні з професіоналізмом ЗСУ.А міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що окупанти бояться керівництва, тому не завжди доповідають «на гору» про втрату захоплених в Україні територій. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.