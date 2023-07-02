Вночі на півночі та заході України очікуються короткочасні дощі, вдень грози. На решті територій — без опадів. Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.»Температура вночі 14-19, у південній частині до 22, в Карпатах 9-14; вдень 25-30, в західних та Житомирській областях 22-27″, — пише пресслужба. Температура: на заході коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +23 до +26 вдень; на півночі коливатиметься від +16 до +19 вночі й від +26 до +29 вдень; на півдні коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +28 до +31 вдень; на сході коливатиметься від +16 до +18 вночі й від +26 до +30 вдень.

Фото: прогноз погоди на 1 липня (facebook.com/UkrHMC)Погода в КиєвіМінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі складатиме від +14 до +19, а вдень — від +25 до +30 градусів.Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Укргідрометцентру, сьогодні в Києві та Київській області очікується погіршення погоди. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки через грозу. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.