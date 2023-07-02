Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко прокоментував чергові скандальні заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зокрема з критикою передачі нашій країні озброєнь, і що нібито ЗСУ не зможуть здобути перемогу над російськими окупаційними військами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Куліби для BILD, WELT та Politico.»Я вже втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи. Це все просто бла-бла-бла», — емоційно заявив він у спілкуванні з журналістами, коментуючи висловлювання Орбана.Дипломат дорікнув угорському прем’єру в тісній політичній спорідненості з російським диктатором Володимиром Путіним. Глава МЗС додав, що не бачить в Орбані союзника керівника Кремля, проте «політичне розуміння ситуації дуже схоже на офіс угорського президента, прем’єр-міністра та в Кремлі».Також Кулеба озвучив сумнів щодо лояльності Орбана до Євросоюзу та НАТО.»Я сподіваюся, що він все ще є союзником інших членів НАТО та ЄС», — сказав український міністр.Також Кулеба додав, що угорський уряд тим часом «відчайдушно бореться за кошти ЄС, щоб зберегти свою макрофінансову стабільність та уникнути заворушень у країні».Скандальні заяви ОрбанаЗаяви прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана щодо України неодноразово викликали обурення у Києва, а також країн-союзників.Так, наприклад, нещодавно глава угорського уряду заявив про те, що Україна нібито не зможе виграти війну з РФ і відмовляв ВСУ від контрнаступу.Також угорський політик зазначав, що не вважає Путіна військовим злочинцем, а Україна нібито не є суверенною державою, оскільки «не має власної зброї та грошей».Також повідомлялося, що прем’єр Угорщини виступив проти плану Єврокомісії надати Україні більше фінансової допомоги.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.