Польські сухопутні війська за два роки мають стати найсильнішими в Європі.Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.За його словами, необхідно показати потенційному агресору, що «не варто нападати на Польщу». Для досягнення цієї мети необхідно модернізувати армію, що включає в себе два елементи.Перший — збільшити чисельність Війська Польского, адже війна в Україні показала важливість кількості військовослужбовців, вважає Блащак.Другий елемент — технічна модернізація. Так, армію планують оснащувати танками Abrams і K2, бойовими машинами польського виробництва Borsuk, корейськими легкими бойовими літаками FA-50 і замовленими американськими винищувачами F-35.Зміцнення оборони ПольщіОстанніми роками Польща активно займається питанням посилення своєї обороноздатності. Так, в березні цього року Блащак вже заявляв про наміри зробити найбільшу армію в Європі.Тоді ж повідомлялось, що країна починає найбільшу за 50 років кампанію переозброєння. В її рамках мають закупити сотні одиниць важкої техніки, літаки, гелікоптери тощо.А днями США схвалили продаж Польщі озброєння на 15 млрд доларів. В контракт увійшла покупка інтегрованої системи бойового управління протиповітряної та протиракетної оборони (IAMD IBCS).Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.