Двоє озброєних окупантів дезертирували неподалік Урзуфа Донецької області, тепер їх розшукує ОМОН.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.За його словами, втікачі покинули територію підрозділу 1 липня, з тих пір їх шукають по всіх селищах вздовж узбережжя Азовського моря.»ОМОН з Санкт-Петербурзі, який базується в Маріуполі нарешті знайшов роботу», — зазначив Андрющенко.Ситуація в Маріупольському районіМаріуполь та район було окуповано ще навесні 2022 року, з тих пір росіяни активно використовують регіон для розташування там своїх військових сил та техніки.Також росіяни шукають шляхи постачання боєприпасів з Маріуполя на Бердянське спрямування та Вугледар, для цього вони вирішили розчистити колію до порту в місті.Водночас, вони регулярно отримують удари від ЗСУ та партизанів. Так, 24 липня повідомлялось про вибух в Маріуполі — тоді загинуло 4 ворожих офіцера.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.