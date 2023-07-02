Деяким категоріям українців окрім соціальної допомоги від держави може так само призначатися пенсія.Кому саме належать такі виплати – дізнайтеся в матеріалі Styler далі.І пенсія, і соціальна допомога одночасноПраво на такі виплати мають, люди, у яких є інвалідність будь-якої групи з дитинства (встановлена з 18 років). От тільки розмір виплат буде різним і залежатиме саме від групи.Такі українці можуть окрім належних їм соцвиплат отримувати й інші види допомоги. Зокрема, як зазначають у Пенсійному фонді, пенсію по втраті годувальника за наявності права на неї.Скільки платять особам з інвалідністю з дитинстваособам з інвалідністю з дитинства І групи — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 2023 рік — 2093 грн)особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 80 відсотків прожиткового мінімуму (1674,40 грн)особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — 60 відсотків прожиткового мінімуму (1255,80 грн)на дітей з інвалідністю віком до 18 років виплачують 70 відсотків (1465,10 грн)Це передбачено Законом України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”.Який розмір пенсії по втраті годувальникаДля обчислення розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника необхідно обчислити розмір пенсії за віком померлого годувальника, враховуючи його стаж та заробіток.Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками. Раніше ми писали, кому з українців виплатять одноразову допомогу у серпні 2023 року.Також дізнайтеся, які категорії пенсіонерів очікує індексація в липні.