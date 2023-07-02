Повітряні тривоги масово стали оголошувати вранці 2 липня, після нічної ворожої атаки з використанням ударних дронів. Цього разу є загроза ракетних атак.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.Сигнали про загрозу ворожих повітряних атак почали звучати після сьомої ранку відразу в ряді областей. Незабаром «почервоніла» половина карти України, і тривога також була оголошена і в Києві.За даними військових, було зафіксовано зліт Ту-22м3 з аеродрому Моздок у РФ. Ця російська стратегічна авіація є носієм ракет Х-22. Про пуски поки що даних немає.»Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги в областях, де оголошено тривогу!» — йдеться в оголошенні.Також у ПС повідомляли про ракетну небезпеку в Київській області.Жителів столиці закликають прямувати в укриття та дотримуватись правил «двох стін».

Карта повітряних тривог в Україні вранці 2 липняНічна атака дронів 2 липняЦієї ночі російські війська знову здійснили повітряну атаку по Україні, й у багатьох областях були оголошені повітряні тривоги. Сирени зазвучали близько опівночі спочатку на півдні країни, а згодом і в інших регіонах.У Повітряних силах поінформували про загрозу атак противника як за допомогою ударних дронів, так і ракет, в тому числі й балістичного типу.Згодом в Київській МВА повідомили, що вночі росіяни атакували столицю за допомогою безпілотників-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі цілі було знищено силами ППО.Нагадаємо, що минулого разу ворожа повітряна атака була в ніч проти 30 червня, і тоді сили ППО ЗСУ збили 10 дронів-камікадзе ворога.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.