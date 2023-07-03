Армія Ізраїлю розпочала військову операцію у палестинському таборі Дженін на півночі Західного берега річки Йордан. Було завдано авіаударів за цілях в цьому районі.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.Як зазначили в Силах оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), ці удари були завдані по «інфраструктурі терористів у районі Дженіна».У заяві ізраїльських військових йдеться, що вони не будуть бездіяльними, «поки терористи продовжують завдавати шкоди цивільному населенню, використовуючи табір Дженін як приховування».При цьому в МОЗ Палестини заявили, що в ході рейду є загиблі та поранені. Так, йдеться у повідомленні відомства, загинули троє палестинців, а поранення отримали 12 людей.Своєю чергою представники батальйону Дженін, до якого входять бойовики з палестинських груп ФАТХ, ХАМАС і «Ісламський джихад», заявили, що «боротимуться з окупаційними силами до останнього подиху».У Дженіні в провулках табору було розміщено десятки озброєних палестинців у масках.За словами жителя цього табору Ахмеда Закі у спілкуванні з журналістами, колони ізраїльської військової техніки проникли на околицю Дженіна з кількох вулиць.Загострення між Ізраїлем та ПалестиноюНавесні Ізраїль розпочав операцію «Щит та стріла», під час якої 9 травня 40 літаків ВПС країни атакували об’єкти терористів на території сектору Газа. Операція продовжилася також наступного дня, коли ЦАХАЛ атакував точки, з яких Ізраїлем запускали ракети.Тоді ж з боку Палестини було запущено Ізраїлем 469 ракет, 333 з яких перетнули кордон Ізраїлю. 153 з них було знищено системами ППО.14 травня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про завершення операції, назвавши її успішною.Між тим, 20 червня на Західному березі Йордану відбувся найбільший за останні роки бій між Ізраїлем та Палестиною.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.