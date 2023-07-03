Серцево-судинні захворювання дуже поширені, як в Україні, так і в усьому світі. Одна з проблем із серцем, з якою стикаються українці — тахікардія, тобто підвищене серцебиття у стані спокою. Важливо зрозуміти, що це — не самостійне захворювання, а лише симптом.Про це в Instagram розповіла кардіолог Наталя Іванюк.Що таке тахікардія»Серце б’ється швидше, ніж звичайно, стукіт у скронях, відчуття серцебиття у грудях, задишка, біль в зоні серця, запаморочення — це все сюди ж», — описала цей стан кардіолог.Тахікардія — це патологічний стан, при якому частота скорочень серця (ЧСС) зростає до 90 (і більше) ударів на хвилину (у стані спокою).Під час фізичних навантажень ЧСС має зростати, це фізіологічно, тобто нормально. Те ж саме відбувається при травмах, підвищеній температурі, під час стресу, тобто коли нашому організму потрібно збільшити кровопостачання.»Якщо ж ЧСС підвищена регулярно, навіть у стані спокою — треба шукати причину, звісно, з лікарем», — рекомендує кардіолог.Проблема в тому, що з часом тахікардія збільшує ризик розвитку багатьох серцево-судинних захворювань, зокрема аритмії, гіпертонічної хвороби, інфаркту, серцевої недостатності.Коли потрібно лікувати тахікардію?Важливо розуміти, що тахікардія — це симптом багатьох хвороб, а не самостійне захворювання.Причиною може бути: тиреотоксикоз (гіперфункція щитоподібної залози) електролітний дисбаланс залізодефіцит, анемія надлишкова вага тіла куріння, зловживання алкоголем побічні дії препаратів, які приймаєте захворювання серцево-судинної системи (вади серця, перикардит, ТЕЛА (тромби в судинах легень), гіпертонія, міокардит, серцева недостатність)Щоб тахікардія не виникала, треба знайти причину і вилікувати саме її.Раніше ми писали, чому тиск не знижується навіть попри те, що ви п’єте таблетки.Також читайте про 10 міфів, які заважають почати лікування, якщо у вас високий тиск.