В Україні, крім південно-східних та північно-західних областей, очікуються короткочасні дощі. Місцями можливі й грози.Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.»Вітер північно-західний (на півдні та сході країни південно-західний), 5-10 м/с.Температура вночі 14-19, вдень 25-30; в Карпатах вночі 9-14, вдень 18-23″, — пише пресслужба.Температура: на заході коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +24 до +28 вдень; на півночі коливатиметься від +16 до +18 вночі й від +26 до +28 вдень; на півдні коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +27 до +30 вдень; на сході коливатиметься від +16 до +19 вночі й від +27 до +30 вдень.

Фото: прогноз погоди на 3 липня (facebook.com/UkrHMC)Погода в КиєвіМінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, подекуди грози. Температура повітря вночі складатиме від +17 до +19, а вдень — від +26 до +28 градусів.Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Землю в липні накриють дві магнітних бурі, проте їхній вплив чи не кожен може відчути на собі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.