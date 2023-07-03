У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області російські загарбники використовують усі медичні установи у місті як військові шпиталі для лікування своїх солдатів.Про це розповів начальник Лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибіко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телеканалу «Прямий».Як зазначив чиновник, зараз усі лікарні Лисичанська були переоснащені у шпиталі, де лікуються поранені окупанти.»Лінія фронту дуже близько, там відбуваються значні бої, тому кількість поранених дуже велика, і вони просто не мають ні часу, ні людей, ні ліків надавати якісь послуги громадянським жителям», — сказав керівник МВА.Так, резюмував Шибіко, мешканці Лисичанська наразі позбавлені доступу до медицини.За його словами, інтервенти відкрили у місті деякі аптеки, проте ціни там завищені, тому місцеві жителі не можуть придбати ліки.Також голова МВА розповів, що у Лисичанську оселилася велика кількість російських військових. У місті деякі квартали окупанти закрили місцевих жителів.Новина доповнюється…Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.