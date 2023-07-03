Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ цієї ночі, під час чергової ворожої повітряної атаки, було збито 13 дронів-камікадзе типу «Шахед».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.Військові зазначили, що в ніч на 3 роки окупанти запускали по Україні ударні безпілотники «Shahed-136/131» із південно-східного напрямку.»Усього зафіксовано пуски 17 «шахедів»» — розповіли у ПС.Наша ППО працювала у південних, східних та центральних областях.»В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА «Shahed-136/131″. Решта — не досягли своєї цілі», — йдеться в повідомленні.Військові уточнили, що, за попередніми даними, втрат не було.Нічна атака дронів 3 липняРосійські окупанти цієї ночі знову завдали по Україні ударів із застосуванням дронів-камікадзе типу «Шахед». У багатьох областях країни були оголошені повітряні тривоги.Також повідомлялося про роботу ППО в низці областей, зокрема в Кіровоградській та Хмельницькій. Перед тим РФ здійснила атаку по Україні минулої ночі. Тоді у Повітряних силах повідомили про загрозу атак противника як за допомогою ударних дронів, так і ракет, у тому числі балістичного типу.Згодом у Київській МВА поінформували, що росіяни атакували столицю за допомогою «Шахедів». Усі ворожі цілі були знищені силами ППО. В області через падіння уламків було пошкоджено 3 будинки, поранення отримала одна людина.Вже вранці 2 липня війська РФ продовжили повітряну атаку, запустивши ракети. Загалом за ніч та ранок українською протиповітряною обороною було знищено 3 ракети типу «Калібр», а також 8 дронів Shahed — тобто усі ворожі повітряні цілі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.