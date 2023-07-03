У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області наразі залишається близько 60 000 -70 000 цивільних, при цьому кількість російських військових у місті навіть перевищує це число.Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі телемарафону Єдині новини.За словами міського голови, інтервенти перетворили населений пункт на велику військову базу, а також використовують як логістичний хаб.»Люди кажуть, що військових росіян більше, ніж цивільних. Ворог обрав Мелітополь як свій логістичний центр, і тому там багато військових», — сказав Федоров.Також він уточнив, що йдеться не лише про російських загарбників, які беруть участь у боях на фронті, а й у Мелітополі є представники окупаційного контингенту РФ, які намагаються придушити рух опору.Мер також розповів, що місцевий гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євгеній Балицький наказав створити чергове «добровольче формування». При цьому в нього добровільно люди вступати не поспішають.Також загарбники почали ще одну хвилю військового обліку — утворили на підприємствах «військові столи», щоб мобілізувати місцевих жителів у свою армію і кинути на фронт.Федоров додав, що у Мелітополі росіяни продовжують проводити примусову паспортизацію, на громадян чиниться сильний тиск.Лише у цьому місті російські окупанти викрали в полон понад 1000 людей, каже мер Мелітополя. Він додав, що є інформація про відправлення полонених на роботи з копання окопів та фортифікаційних споруд, інших укріплень.Ситуація у МелітополіМелітополь Запорізької області був захоплений російськими військами від початку повномасштабного вторгнення. Місто стало місцем зосередження окупантів — як їхньої живої сили, так і техніки.Однак у Мелітополі діють сили опору, місцеві партизани активно допомагають ЗСУ. Під ударом наших військових опиняються російські склади з боєприпасами або пункти дислокації солдатів.Так, наприклад, увечері 1 липня у Мелітополі пролунав гучний вибух у районі військової бази окупантів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.