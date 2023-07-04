Солодкий перець можна успішно вирощувати на відкритих грядках, але треба знати кілька нюансів і враховувати можливі помилки.Про те, чим підгодувати рослини, коли вже є плоди, розповіли на YouTube-каналі Наша дача.Навіщо підживлювати перець в липніЧасто перець на невеличких кущах має багато плодів, але кущ недостатньо розвинений і нову зав’язь рослина скидає. Щоб такого не траплялося, перцю треба допомагати.Коли рослина наростить листо-стеблову масу, нове цвітіння буде зав’язуватися і на кущах буде ще більше плодів.Чим підгодувати рослинуДля того, щоб рослина почала нарощувати листя і стебло, необхідно внести азотне підживлення.Підійде формула: 15/7/7, де 15 — азоту, 7- фосфору, 7 — калію.Перці треба підживити за інструкцією кілька разів з інтервалом 10 днів, поки не побачите, що рослини почали нарощувати лист і перестали скидувати зав’язь. Помилки при вирощуванні перцюУ Telegram-каналі Дача. Сад та Город розповіли про те, які помилки виникають при вирощуванні перцю, і що з цим робити.Перець виріс гірким. Це може статися тому, що ви посадили поряд гіркі та солодкі сорти.Довго не дає бутонів. Це означає, що ви перегодували його азотними добривами.Цвіте, але зав’язі не утворює. Не відбувається запилення при високій вологості або надто високій температурі. Потрібно застосувати препарати для зав’язування.Осипаються квіти і навіть зав’язь. Можливі причини: заморозки; надлишок азоту; надто сухий ґрунт; різкий (понад 15 градусів) перепад денних та нічних температур; тривале похолодання чи полив холодною водою.Осипання зав’язі може бути також спричинене плодовою гниллю в місці прикріплення плода. Тоді перець треба буде лікувати.Раніше ми писали, чим треба підживлювати помідори на етапі наливу томатів.Також читайте, як приготувати безкоштовні добрива з рештків продуктів харчування.