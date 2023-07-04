Сьогодні, 4 липня, віруючі вшановують пам’ять мученика Юліана Тарсійського.Що можна робити в особливий день, що заборонено, і як помолитися за благополуччя – у матеріалі Styler.У чому суть святаЮліан жив у часи гонінь Діоклетіана. Його мати була християнкою, батько язичником. Після смерті чоловіка мати охрестила сина та виховувала його за законами християнства. Коли Юліан досяг повноліття, був схоплений і піддавався катуванням як християнин. На очах Юліана закатували до смерті його мати, яка не захотіла зрікатися християнства.Самого ж мученика зашили в мішок, наповнений піском та отруйними гадами, і кинули в море. Тіло мученика було винесене хвилями на берег у Олександрії та з честю поховано однією благочестивою олександрійською християнкою.У це народне свято люди збирають липовий цвіт. Він має чудодійну цілющу силу в цей день.Головні прикмети цього дня Грім на 4 липня — до затяжної негоди. Соловей голосно співає — до теплої погоди. Вітер із півночі — буде суха, спекотна погода. Якщо вранці багато роси, буде добрий урожай. Якщо 4 липня спека, зима буде холодною.Що не можна робити сьогодні Починати нові та важливі справи. Приймати поспішні рішення. Рубати дерева. Допускати негативні думки. Вирушати у подорожі.4 липня іменини святкують: Олексій, Анастасія, Антон, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій, Василина. Раніше ми писали, коли святкуватиме Маковея та інші Спаси у 2023 році, і як зміняться дати в новому календарі.