Погода в Україні сьогодні, 4 липня, буде спекотною. Однак у низці регіонів можливі короткочасні дощі та грози.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр. Погода в УкраїніСьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише у західних та в північно-східних областях вдень місцями короткочасний дощ та гроза.Вдень температура повітря прогріється до 26-31°, у західних областях 22-27°, на високогір’ї Карпат — близько 20°.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура по області вдень 26-31°, у Києві 28-30°.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, що у липні в Україні буде тепліше за норму на 1-2 градусів. Середньомісячна температура прогнозується у межах від 20 до 25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.