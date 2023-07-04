Саудівська Аравія та Росія, які вважаються одними з найбільших нафтовиробників, скорочують поставки, намагаючись підняти ціни на пальне в світі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.Саудівська Аравія на останній зустрічі коаліції виробників та експортерів нафти ОПЕК+ оголосила про значне скорочення видобутку. Міністерство енергетики Королівства повідомило, що продовжить до серпня скорочення на 1 мільйон барелів на день.Тим часом віце-прем’єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що його країна в серпні скоротить видобуток додатково на 500 000 барелів на день.За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, приблизний експортний дохід Російської Федерації у травні 2023 впав на 1,4 млрд доларів і складає 13,3 млрд, що на 36% менше, ніж рік тому.Ситуація з видобутком нафтиКраїни ОПЕК+ під час зустрічі у Відні домовилися знизити рівень видобутку нафти приблизно на 1,5 млн барелів на добу. Це — не враховуючи добровільних зобов’язань щодо скорочення, що беруть на себе окремі держави. Таке рішення викликано бажанням зупинити зниження цін на нафту на світовому ринку.У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт морської нафти з території РФ. Також країни «Великої сімки» та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.За даними Wall Street Journal, Саудівська Аравія незадоволена діями РФ у сфері видобутку нафти, і дорікає Москві недотримання взятих на себе в рамках ОПЕК+ зобов’язань. В травні у ЗМІ писали про те, що морський експерт нафти з РФ зростав шостий тиждень поспіль, незважаючи на заяви Москви про скорочення видобутку. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.