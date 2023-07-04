Китай, Японія та Південна Корея мають надіслати чіткий сигнал про зближення взаємовідносин та перегрупування у бік співпраці, щоб протистояти «примусу до залякування».Про це заявив дипломат і радник лідера Китаю Ван І, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.Ван І говорив про зусилля щодо активізації співпраці між трьома сусідами на форумі, організованому Секретаріатом тристороннього співробітництва – органом, створеним за угодою між Пекіном, Сеулом та Токіо.Ван І також закликав країни «виховувати почуття стратегічної автономії, підтримувати регіональну єдність та стабільність, чинити опір повернення менталітету часів холодної війни і бути вільними від примусу залякування та домінування».Хоча Ван І у своєму виступі утримався від згадки Сполучених Штатів, він сказав, що деякі великі країни за межами регіону намагалися замінити єдність поділом у пошуках географічних вигод.»Якщо цій тенденції буде дозволено розвиватися, це не лише серйозно завадить нормальному розвитку тристороннього співробітництва, а й посилить напруженість та конфронтацію у регіоні», — додав він.На заході у місті Ціндао Ван І також закликав до прискорення переговорів про зони вільної торгівлі між трьома країнами.Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джін та глава МЗС Японії Хаясі Есімаса виступили на заході з відеозв’язку.Переговори Ван І з Україною та РФНагадаємо, що Ван І минулого року взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції, в рамках якої провів переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою.Незабаром після цього китайський дипломат прибув до Москви для переговорів щодо можливого мирного плану для України, який раніше анонсували. Водночас, за даними ЗМІ, метою візиту Ван І до РФ було підвищення ролі Пекіна у врегулюванні війни в Україні.Також раніше радник Сі Цзіньпіна відвідав Європу. Він побував в Італії та Франції, де зустрівся з міністрами закордонних справ. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.