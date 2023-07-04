Українські війська проводять контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ продовжують контрнаступальні дії у районі Бахмута, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області.Маляр також заявила, що українські сили відвоювали дев’ять квадратних кілометрів на сході України. У свою чергу кадри з геолокацією показують, що ЗСУ просунулися на південний захід від Бахмута. Маляр також заявив, що українські сили також відбили 28,4 квадратних кілометри на півдні України минулого тижня.Російський блогер стверджував, що українські військові досягли обмежених успіхів на південь від Орєхова у західній частині Запорізької області. У Міноборони РФ також заявили, що українські війська вели контрнаступні операції на лиманському напрямі.Ключові висновки ISW: Українські війська вели контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повторив шаблонну риторику щодо нинішнього стану війни в Україні. Російські сили продовжували завдавати ударів по тилах України вночі та вдень 3 липня. Кремль продовжує використовувати інструменти цифрового авторитаризму для спостереження населення Росії і прагне розширити внутрішнє виробництво технологій спостереження. Українські та російські війська продовжували обмежені атаки на лінії Сватово – Кремінна та південніше Кремінної. Російські та українські війська продовжували наземні атаки у районі Бахмута. Повідомляється, що ПВК «Вагнера» ​​тимчасово припиняє набір бойовиків у регіонах.Як зазначив президент, Україна планує показати певні результати на фронті перед самітом НАТО у Вільнюсі, який зі свого боку відбудеться 11-12 липня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.