В районі поселення Марушкінське, що у Москві, вранці 4 липня, пролунало кілька потужних вибухи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.Місцеві жителі зазначають, що в районі Нової Москви, в кількох кілометрах від МКАД пролунала серія гучних вибухів. Інтервал між ними склав близько 5 хвилин. Ймовірною причиною називають роботу протиповітряної оборони.Як повідомляють екстренні служби Росії, в Новій Москві, нібито збито два безпілотника. Ще один в Калужській області РФ.Також, місцеві жителі повідомляють про вибухи в селі Аканьшино Московського округу. Зазначається, що це сталося приблизно о 6:40 ранку.РосЗМІ пишуть, що один із безпілотників упав на двоповерхову господарську споруду в селі Кривошеїне в Новій Москві і загорівся.Перенаправлення літаків з ВнуковоЛітаки, які летіли до Внуково (один із чотирьох основних аеропортів Москви) почали перенаправляти до інших летовищ. Повідомляється про п’ять таких рейсів: із Шарм-Ель-Шейха, Дубая, Махачкали, Челябінська та Новосибірська.Зазначається, що рейс з Анкари кружляє поблизу Внуково вже трохи більше години.Станом на 7:55 ранку, понад 14 рейсів перенаправлено з Внуково до інших аеропортів Москви. Аеропорт був закритий о 5:10 ранку і не прийматиме рейси, як мінімум, до 8:00.Атака дронів на військову частину під МосквоюСьогодні вночі, 4 липня, в місті Кубинка, дрон-камікадзе атакував адміністративну будівлю на території військової частини.Варто зазначити, що там знаходиться авіабаза, крім того, у місті базується бригада повітрянодесантних військ.»Бавовна» в РосіїВвечері, 3 липня, сталася пожежа у будівлі, в якій знаходяться різні підприємства в місті Хімки Московської області. Через деякий час площа полум’я зросла до 1 тисячі квадратних метрів.А в Краснодарському краї стався вибух поблизу військового аеродрому. Розмір вирви, яка утворилася за 200 метрів від території об’єкту, становить 10 метрів у діаметрі та близько 4 метрів глибиною. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.