За останні тижні французькі компанії зазнали збитків на суму понад 1 млрд євро через масові погроми, які охопили кілька регіонів країни.Про це заявив глава Руху підприємців Франції Жоффруа Ру де Безьє, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.Він зазначив, що поки що рано називати точну цифру. За час заворушень, за оцінкою Руху підприємців, близько 200 магазинів було повністю розграбовано, пошкодження зазнали 300 відділень банків, пограбовано близько 250 тютюнових лавок, деякі об’єкти постраждали від підпалів та інших актів вандалізму. Варто зазначити, що оцінка збитків від керівника асоціації не включає можливих збитків для туризму.»Відеозаписи заворушень, що поширилися по всьому світу, завдають шкоди іміджу Франції. Завжди важко сказати, чи будуть наслідки довготривалими, але цього літа саме коли сезон виглядав багатообіцяючим, безсумнівно, знизиться кількість бронювань», — заявив він.Заворушення у Франції влітку 2023 рокуЗаворушення у Франції спалахнули після вбивства поліцією 17-річного юнака, яке сталося вранці 26 червня у передмісті Парижа.Повідомляється, що загиблий був за кермом та порушив ПДР. У поліції стверджують, що офіцер відкрив вогонь, бо хлопець намагався його переїхати. Однак опубліковані відео заперечують це. В ході зіткнень поліція затримала понад 700 людей.Більше того, що відбувається у Франції – читайте у матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.