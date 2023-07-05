Сьогодні, 5 липня, православна церква вшановує пам’ять мученика Євсевія.Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня — у матеріалі Styler.Що потрібно знати про цей деньСвященномученик Євсевій, єпископ Самосатський вірив у Христа, через що неодноразово піддавався гонінням. Святитель Євсевій, приховуючи свій сан, в одязі воїна пройшов через усю Сирію, Фінікію та Палестину, утверджував християн у православній вірі. Він постачав у порожні церкви священиків і дияконів, висвячував єпископів, які відкидали аріанську єресь.Наші пращури вірили, що чиста криниця 5 липня надасть воді чистоту та цілющі властивості. Також прийнято цього дня займатися городом: сіяти редис та обробляти квіти від шкідників.Увечері заведено попаритись у лазні зі свіжими віниками, тоді міцне здоров’я буде цілий рік.Народні прикмети цього дня Якщо спека — у грудні чекатиме сильних морозів. Якщо увечері роса – 6 липня буде хороша погода. Комарі літають роєм — на хорошу погоду. Якщо чорні хмари швидко рухаються небом — чекати негоди. Вдень дощ – до врожаю.Головні заборони 5 липняВважалося, що цього дня не варто купувати нові речі. Також не можна давати себе дурити.Вкрай не рекомендується злитися, скаржитися, бути в поганому настрої.5 липня День ангела у таких імен : Кароліна, Філомена, Антон, Василь, Геннадій, Зіна, Галактіон, Уляна.Молитва цього дняГосподи Боже, Владико життя мого, Ти з ласки Твоїй сказав: Не хочу смерті грішника, але щоб він звернувся і живий був. Я знаю, що ця хвороба, якою я страждаю, є покарання Твоє за мої гріхи та беззаконня; знаю, що я заслужив тяжке покарання у справах моїх, але, Чоловіколюбче, чини зі мною не за злою моєю, а за безмежним милосердям Твоїм. Не побажай смерті моєї, але дай мені сили, щоб я терпляче зносив хворобу, як заслужене мною випробування, і після зцілення від неї звернувся всім серцем, всією душею і всіма моїми почуттями до Тебе, Господа Бога, Творця мого, і живий був для виконання. святих Твоїх заповідей, для спокою моїх рідних та для мого благополуччя. Амінь.Читайте також, які свята ми відзначимо у липні 2023 року, і чи буде додатковий вихідний на нове свято.