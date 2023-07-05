Гороскоп на липень обіцяє період, насичений подіями та приємними змінами у житті. І у багатьох представників зодіакального сузір’я щасливі зміни торкнуться особистої сфери.Астрологи назвали знаки Зодіаку, які мають до середини липня шанс отримати сюрприз у сфері кохання. Хто потрапив до списку щасливчиків – читайте нижче.ТелецьНайближчі дні принесуть несподівані сюрпризи в особистій сфері та просто фонтан емоцій у стосунках. Планети допоможуть усвідомити щось важливе у коханні й це принесе глибоке почуття задоволеності та спокою у романтичній сфері.Можливі приємні побачення чи якісь моменти, які потім запам’ятовуються довгі роки.ТерезиНайближчими днями у питаннях кохання та романтики, безсумнівно, пощастить Терезам. У них можуть розпочатися абсолютно нові стосунки, які принесуть багато позитивних почуттів та емоцій.Або ж у їхньому особистому житті почнеться зовсім новий етап, який ще більше зблизить з партнером, а почуття виведе на новий рівень. Серце співатиме, а душу сповнить щастя та безтурботність.СкорпіонНа вас чекає період виконання найзаповітнішого бажання в особистій сфері та коханні. Можливі романтичні пригоди, нові стосунки почнуть динамічно розвиватися та подарують вам незабутні моменти наповненості та блаженства.Полум’я романтики розгориться і в стосунках, що вже відбулися. З’явиться легкість, спонтанність та можливість дізнатися один одного з нового боку.До речі, раніше ми писали, хто зі знаків Зодіаку знайде своє щастя до кінця літа.А ще розповідали про те, що названо знаки Зодіаку, які зможуть у липні все кардинально змінити.