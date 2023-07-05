Російська окупаційна армія вночі та вранці, 5 липня, атакувала дронами Дніпропетровську область.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.Силами Повітряного Командування «Схід», після опівночі, було збито один безпілотник типу «Шахед-136″ над Дніпропетровською областю.Також, окупанти вранці вдарили за допомогою БпЛА по Марганецькій громаді Нікопольського району.»Попередньо, постраждалих немає. Наслідки з’ясовуються», — зазначають в ОВА.Обстріли Дніпропетровської областіРосійська армія майже щодня атакує Нікопольський район за допомогою артилерії, ракет та дронів. 3 липня, внаслідок обстрілу постраждала жінка похилого віку.Під час ворожої атаки, 1 липня, у Нікопольскому районі були пошкоджені їдальня, адмінбудівля, церква, та кілька будинків. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.