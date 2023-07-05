Збройні сили Південної Кореї знайшли та дослідили уламки «супутника-шпигуна» КНДР і встановили, що він був не придатним для військового спостереження.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Після детального аналізу основних частин космічної ракети-носія Північної Кореї та супутника, які були знайдені в морі, південнокорейські та американські експерти дійшли висновку, що вони взагалі не мали військової користі як «супутник-розвідник».Епопея навколо військового супутника КНДРПівнічна Корея, 31 травня, намагалася вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник Malligyong-1, однак Пхеньян зазнав невдачі. Ракета, після відділення першого ступеня втратила тягу і впала у Жовте море.Згодом, військові Південної Кореї розпочали заходи з пошуку частин об’єкта КНДР і 16 червня, підняли з дна моря перші частини ракети та супутника. Пошукові роботи тривали до 5 липня.За даними ЗМІ, Північна Корея прагнула за допомогою цього супутника стежити за військовою діяльністю США та Південної Кореї. Штати навіть скликали засідання Радбезу ООН з цього приводу. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.