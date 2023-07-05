Погода в Україні сьогодні день ознаменується дощами, місцями з грозами в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території — без опадів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.ПівнічВ Сумській та Чернігівській областях очікуються дощі. При чому температура повітря буде триматись вдень на рівні +27..+30 градусів. Також дощі очікуються і в Київській області.ПівденьНа півдні опадів очікувати не варто. Тут цілий день буде триматись стійка спека. Днем температура підніметься максимально до +35 градусів.СхідНа сході також не варто чекати дощів. Правда, тут буде трішки холодніше, ніж на півдні. Вдень температура повітря підніметься максимально до +32 градусів.ЗахідА ось на заході задощить і сильно. Опади з грозами будуть у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій областях. Середня температура вдень тут буде триматись +27 градусів. В деяких областях — до +29. КиївЗа даними синоптика Наталки Діденко, у Києві сьогодні передбачається дощ з грозою.»Вдень буде спекотно, близько +30 градусів», — зазначила вона.Коли спаде спекаЯк зазначила синоптик, послаблення спеки разом із літніми дощами прийде орієнтовно 7-8 липня.Погода протягом тижняЗ 4 по 7 липня погода в Україні буде одночасно дощовою та спекотною, до +36 градусів. Детальніше — в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.