У червні українці придбали близько 5,6 тисячі нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтопром.Також повідомляється, що по відношенню до попереднього місяця кількість проданих машин збільшилася на 9%.До п’ятірки брендів-лідерів увійшли: Toyota — 1076 проданих машин; Renault з результатом у 682 авто; Volkswagen – 470 машин; Skoda — 401 автомобіль; BMW – 319 нових екземплярів.Найпопулярнішим автомобілем за підсумками червня на українському ринку став кросовер Renault Duster, його придбали 656 покупців.За рахунок десяти найпопулярніших моделей у червні було сформовано 39% ринку нових легкових автомобілів. Крім Duster, українці також часто купували Toyota RAV4, Toyota Corolla, Mazda CX-5, Volkswagen ID.4 та ін.Загалом за півроку в Україні було зареєстровано понад 27 тисяч нових легкових автомобілів.Український автомобільний ринок відновлюєтьсяЗ кожним місяцем після початку повномасштабного вторгнення український ринок нових автомобілів поступово відновлюється.Так, у травні в країні було зареєстровано понад 5,1 тисячі нових легкових авто, що вдвічі більше, ніж у травні минулого року. Серед лідерів ринку – компактні та середньорозмірні кросовери.Також в Україні все більшим попитом користуються електромобілі. Зростання популярності електромобілів в Україні пов’язане з їх головними перевагами – низькою вартістю експлуатації та майже повною відсутністю необхідності сервісного обслуговування порівняно з машинами з ДВЗ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.