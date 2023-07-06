Дощі з грозами в Україні очікуються сьогодні, 6 липня, у західних, північних, і у більшості центральних областей. Водночас максимально, на півдні, температура повітря підніметься до +36 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.ПівнічВ Сумській та Чернігівській областях очікуються дощі з грозами. При чому температура повітря буде триматись вдень на рівні +27..+32 градусів.ПівденьНа півдні, як і вчора, опадів очікувати не варто. Тут цілий день буде триматись стійка спека. Днем температура підніметься максимально до +36 градусів. Найбільш спекотно буде у Херсонській та Миколаївській областях.СхідНа сході також не варто чекати дощів. Правда, тут буде трішки холодніше, ніж на півдні. Вдень температура повітря підніметься максимально до +34 градусів.ЗахідА ось на заході продовжать лити дощі, як і день тому. Опади з грозами будуть у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій областях. Середня температура вдень тут буде триматись на рівні +27 градусів. В деяких областях — до +28. КиївСиноптики ще вчора попередили про опади з грозами у Києві та області, особливо вдень. В регіоні температура вдень підніметься до +34 градусів, у Києві — до +32. Через погіршення погоди, в столиці енергетики переведені у посилений режим роботи.»Енергетики переведені в підвищену готовність, щоб у разі аварій якнайшвидше повертати світло в домівки киян», — йдеться в повідомленні.В ДТЕК зауважують, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.»Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі», — додали спеціалісти.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.