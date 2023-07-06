Сполучені Штати вже цього тижня можуть оголосити про постачання спірних касетних боєприпасів в Україну.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.Американські високопосадовці розповіли, що у США почали розглядати запит України на касетні боєприпаси. Це дозволить задовольнити попит на боєприпаси під час контрнаступу проти російських військ.Як заявляють у США, один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси.»Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб, які розлітаються під час детонації, і заборонені, оскільки бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій», — розповіло джерело.Варто зауважити, що у 2010 році набула чинності конвенція про касетні боєприпаси. Вона забороняє їх використання, виробництво та накопичення 123 державах, які є сторонами або підписантами. Однак ні Штати, ні Росія та Україна не підписали документ.Варто зауважити, що президент Володимир Зеленський заявив, що просив у союзників України пришвидшити постачання озброєння для початку контрнаступу.Контрнаступ ЗСУГоловнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що його дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.»Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров’ю», — заявив головнокомандувач.Українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. За останній тиждень ЗСУ звільнили ще 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.