Гроза та сильний вітер пошкодили сотні ЛЕП у Чернігівській області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську обласну адміністрацію.За даними адміністрації, без електропостачання залишилося 222 населених пункти області: Чернігівський район — 112; Ніжинський район — 65; Прилуцький район — 3; Корюківський район — 42.До відновлювальних робіт залучені усі наявні сили і засоби АТ «Чернігівобленерго».Нагадаємо, у місті Бориспіль, Київської області, в результаті негоди було зруйновано котельну трубу.Погода в УкраїніПогода в Україні буде дощовою та спекотною цього тижня, з 4 до 7 липня. При цьому місцями очікуються грози.За прогнозом синоптиків, у липні в Україні буде тепліше за норму на 1-2 градусів. Середньомісячна температура прогнозується у межах від 20 до 25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.