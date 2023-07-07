В то время, когда больная раком украинская женщина продолжает подвергаться преследованиям и запугиваниям от завсегдатаев киевского кафе «Promenade», известные международные правозащиты организации, политики США и СМИ держат ситуацию под пристальным контролем. С последующими выводами и действиями. На сегодняшний день известно, что соответствующие письма-обращения к разным структурам украинской власти готовят влиятельные американские нынешние и бывшие члены верхней палаты Конгресса США.

Дело Юлии Гапоновой №12023105060000308 набирает гораздо более широкие масштабы, чем это казалось тем, кто годами привык жить в Украине по принципу: «как хочу – так и поступаю, все равно мне ничего не будет, потому что все давно «схвачено» и меня точно «отмажут»…

Правозащитники Украины и США выражают глубокую обеспокоенность и возмущение не только серьезным инцидентом, связанным с физическим насилием над больной раком груди Юлией (Instagram: @ night.silence.05.05 ), но и обеспокоены вопиющей проблемой злоупотребления властями. произвол в Украине.

Правозащитники настойчиво призывают стражей порядка к тщательному расследованию правонарушения и требуют системных изменений для решения более широкой проблемы нескрываемых злоупотреблений со стороны отдельных представителей украинской политической власти.

28 мая 2023 года Юлия Гапонова испытала грубое унижение и физическое насилие со стороны присутствующих в кафе «Promenade» (улица Предславинская, 57, ЖК «Французский квартал – 2», город Киев) лиц. После обоснованной просьбы о перемещении автомобиля, блокировавшем жильцам свободный подъезд к жилому комплексу, Юлия Гапонова столкнулась с необоснованными циничными оскорблениями, телесными повреждениями и угрозами расправы. Инцидент произошел в кафе, принадлежащем лицам с политическими связями. Пострадавшая, которая проходит интенсивную химиотерапию из-за тяжелой болезни, получила не только физическую, но и глубокую эмоционально-психологическую травму, что уже отрицательно сказывается на ее здоровье.

Основные непосредственные злоумышленники и их политическое соприкосновение:

«Вова Димитровский». Именно так называют этого человека в отдельных специфических узких кругах. Прокопова Елизавета Константиновна , соучредительница кафе «Promenade» (улица Предславинская, 57, ЖК «Французский квартал – 2», город Киев). Прокопова Наталья Александровна , также соучредительница кафе «Promenade» (улица Предславинская, 57, ЖК «Французский квартал – 2», город Киев). Владислав Шевчик – человек, о котором практически ничего не известно. Но именно он вел себя наиболее агрессивно и грубо.

Из открытых источников следует, что, начиная с марта 2020 года, Прокопова Елизавета Константиновна является штатным (с получением официальной зарплаты из бюджета) помощником-консультантом народного депутата Украины от политической партии «ВО «Батькивщина» (лидер партии – Юлия Владимировна Тимошенко) ), заместителя председателя этой партии и первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Дубиля Валерия Александровича. По информации из осведомленных источников, упомянутое кафе – его фактическая собственность, а указанная помощница-консультант народного депутата Украины – его родственница. Еще говорят, что это кафе – место, где решаются вопросы.

Валерий Александрович Дубиль – один из народных депутатов Украины, за которым тянется шлейф уголовного прошлого и уголовных дел сегодня. А что касается его эффективности и добросовестности, как представителя народа Украины в Верховной Раде, то здесь далеко не все так и радужно. В разных СМИ Украины время от времени фигурировали следующие сообщения. Эту информацию легко найти везде, она не секретна:

В начале 90-х годов Валерий Дубиль находился в организованной преступной группировке, которая называлась «Европейцы». ОПГ контролировала скупку цветных и черных металлов в Николаевской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской и Киевской областях. Одна из версий говорит о том, что Валерий Александрович занимался «расчисткой рынка от недоброжелателей и конкурентов».

Государственное бюро расследований Украины (ДБР) дважды вызвало Валерия Дубиля на допрос по поводу участия российских политтехнологов в создании сети покупки голосов («сетки»). Но народный депутат Украины почему-то не захотел общаться со стражами порядка, воспользовавшись депутатской неприкосновенностью.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) ведет уголовное производство, фигурантом которого выступает Валерий Дубиль. Нардеп подозревается в совершении мошеннических действий, незаконном завладении имуществом предприятий (рейдерство), декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.

Инцидент с Юлией Гапоновой кристаллизует, по мнению правозащитников, более масштабную тенденцию злоупотребления властью и коррупции в Украине, что вызывает глубокую обеспокоенность у международных партнеров и союзников Украины. Подобные инциденты свидетельствуют о системной проблеме, когда депутаты и их аффилированные лица (помощники, консультанты, другие приближенные) часто чувствуют себя почему-то способными действовать безнаказанно, пренебрегая правом и достоинством граждан Украины, в частности, женщин.

Фактическая связь злоумышленников с влиятельными и популярными среди людей политическими деятелями, такими, как, в этом случае, Юлия Владимировна Тимошенко, лишь еще больше обостряет ситуацию, поскольку создает среду, в которой отдельные лица чувствуют себя выше закона и правил цивилизованного человеческого сосуществования.

Украинское население испытывает огромное давление и стресс из-за войны и российской агрессии. Украинцы, по убеждению правозащитников, не должны одновременно бороться еще и с вседозволенностью чиновников или политиков. Это невыносимая среда для любого гражданина, особенно во время войны. А что еще может быть хуже?

Требования международных правозащитников и политиков к украинским властям следующие:

Немедленное, прозрачное и объективное расследование нападения на Юлию Гапонову, а также судебное преследование всех лиц, причастных к нападению, независимо от их политической принадлежности, статуса или связей; Обращение к международному сообществу, особенно в США и Европейский Союз, с призывом оказывать давление на украинские власти для принятия быстрых мер по достижению справедливости по этому делу; Расследование на этом примере более широкой проблемы коррупции и злоупотребления властью в украинском политическом пространстве. Особенно это касается непосредственно личности Валерия Александровича Дубиля и причастных к нему лиц; Призыв к власти Украины обеспечить более строгие правила и контроль над политическими деятелями и их приближенными; Призыв к гражданам Украины оставаться бдительными и сплоченными перед коррупцией и политическим произволом. Следует продолжать требовать от своих лидеров ответственности и справедливости в различных вопросах, особенно тех, которые касаются прав человека и гражданина; Требование, чтобы Верховная Рада Украины принимала более строгие Кодексы поведения для своих депутатов и применяла эти Кодексы с реальными последствиями за нарушение прописанных норм и правил; Призыв к международным донорам и союзникам Украины обуславливать свою поддержку ощутимым прогрессом Украины в борьбе с коррупцией, политическим беспределом и другими злоупотреблениями внутри страны со стороны представителей разных ветвей власти.

Подобные дела – лакмусовая бумажка для Украины и международного сообщества. Основные права человека и достоинство украинского народа должны быть защищены в любых ситуациях и в любых обстоятельствах.

Политики и правозащитники, в частности, США остаются солидарными с Юлией Гапоновой и всеми гражданами Украины, ставшими жертвами бессовестного злоупотребления властным положением, беззакония и вседозволенности от тех, кто вдруг стал сам себя считать «сильным мира сего».

Как часто в разных интервью говорила сама лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко: «Справедливость и защита интересов граждан остаются главными требованиями «Батькивщины» к власти». Конец цитаты. Поэтому настал именно тот момент, чтобы показать людям в Украине и за ее пределами, насколько малым (и это было бы очень логично) может оказаться расстояние между красивыми заявлениями и реальными делами.

Потому что хочется верить, что кто-то, а та же Юлия Тимошенко прекрасно помнит из своего прошлого, что такое отсутствие справедливости к человеку, в общем, и к женщине, в частности.