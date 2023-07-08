Президент США Джо Байден сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну «бути обережним» у відносинах із Москвою, адже Пекін покладається на західні інвестиції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Після дводенного візиту президента Китаю до Москви, у березні цього року, Джо Байден порадив Сі Цзіньпіну «бути обережними». Американський лідер зазначив, що після повномасштабного вторгнення в Україну російський ринок покинули 600 американських корпорацій.З його слів, Сі казав Байдену, що економіка Китаю залежить від інвестицій з Європи та Сполучених Штатів.»Я сказав: це не погроза. Це спостереження», — сказав Байден.На запитання, що йому на це відповів Сі, президент США сказав: «Він слухав і не сперечався».Візит Сі Цзіньпіна до ПутінаГлава Китаю із дводенним візитом прибув до Москви 20 березня. Під час неформальної зустрічі з Володимиром Путіним, яка тривала 4 години, серед іншого він обговорюв тему війни в Україні.Відносини США та КитаюВідносини між країнами почали стрімко погіршуватися в минулому році, коли США виступили на стороні Тайваню, який Китай ввжає своєю територією.Також, посиленню напруги у відновсинах посприяв інцидент, який стався в лютому 2023 року, коли над США помітили і збили повітряну кулю-шпигун. Пізніше Китай визнав, що аеростат належав йому і нібито не виконував розвідки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.