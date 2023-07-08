Фінансовий гороскоп розповість про знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить з грошима та матеріальним везінням протягом наступного тижня, тобто з 10 по 16 липня 2023.Про це пише Meta.ДіваАстрологи кажуть, що є велика ймовірність зустріти супутника всього життя, який допоможе вам вийти на новий рівень достатку.Це той самий випадок, коли і любов, і гроші підуть поруч пліч-о-пліч, тож не відлякуйте протилежну стать властивим вам занудством і приземленістю.СкорпіонВи старанно працювали і знаєте, що Всесвіт заборгував вам немалий бонус. Цей час настає, тому готуйтеся до нагород від зірок і планет.Отримані подарунки вам варто змусити працювати на себе. Отримані гроші ви можете вкласти в бізнес або акції процвітаючої компанії.СтрілецьВам радять сміливо вирушати за покупками і навіть не перейматися грошима — тиждень обіцяє хороші новини вже з перших днів.Астрологи радять запускати власний бізнес і користуватися вродженою підприємницькою жилкою.КозерігОчікуйте несподіваних грошових надходжень вже у середині тижня.Найімовірніше, це буде премія від керівництва, яке гідно оцінить скрупульозність, уважність і старанність — саме такі три найкращі якості ідеального співробітника.Раніше ми писали про найкращого і найгіршого чоловіка за знаком Зодіаку.Також читайте, яким знакам Зодіаку завжди не щастить.