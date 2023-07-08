Корпус вартових ісламської революції захопив комерційне судно у міжнародних водах Перської затоки у четвер, 6 липня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За даними ВМС США, захоплене судно могло бути причетним до контрабанди. Кораблі США стежили за ситуацією, але було ухвалено рішення не робити жодних активних дій.Британська морська охоронна компанія Ambrey заявила, що їй відомо про спробу захоплення іранськими силами невеликого танкера під прапором Танзанії приблизно за 59 морських миль на північний схід від портового міста Даммам у Саудівській Аравії.»Іран регулярно перехоплює невеликі танкери, які підозрюють у контрабанді нафти», — додали в компанії.За даними аналітичної компанії Vortexa, близько п’ятої частини світових поставок морської нафти та нафтопродуктів проходить через Ормузьку протоку між Іраном та Оманом. В Ірані заявили, що Корпус вартовий ісламської революції має ордер на арешт одного з танкерів, що йшли у водах Перської затоки.Іран захоплює судна у Перській затоціЗа ВМС США, з 2021 року Іран переслідував, атакував чи захопив майже 20 торгових суден під міжнародними прапорами.Так, у травні Тегеран захопив два танкери під прапором Маршаллових островів, які були зафрахтовані компанією Chevron.Потім стало відомо, що США конфіскували іранську нафту на танкері в морі в рамках угоди щодо дотримання санкцій.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.