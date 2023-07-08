М’ясо — важливе джерело білка в раціоні людини. Але і його вживати треба відповідально, із розумінням, що не вся продукція однаково корисна.Про те, яке м’ясо корисне, де його купити, а яке краще мінімізувати в раціоні, розповів в TikTok лікар Юрій Габорець.Яке м’ясо найкориснішеЗа словами медика, найкраще м’ясо — домашнє, адже в ньому нема антибіотиків, як в промисловій продукції.Наприклад м’ясо домашньої курки не розпадається, його важко відділити від кістки, воно темне.Чому курятина — кращий варіантЦе м’ясо ще вважається дуже доступним, а також воно містить: багато білка фосфору вітамінів мало жируКурятину можна вживати всім — від дітей, до післяопераційних хворих. Але пам’ятайте: курка має бути домашня.Інші корисні види м’ясаНа другому місці — кролятина. Підходить для дітей, дієтичного харчування, позаяк майже не має жиру.На третьому місці — індичатина. Для промислового м’яса треба тричі міняти воду, поки варите. Так ви мінімізуєте вміст антибіотиків у м’ясі.Лікар нагадав, що дітям м’ясо обов’язкове. Вони не можуть бути вегетаріанцями, навіть попри переконання батьків.Крім того треба влаштовувати хоча б один рибний день. Найкорисніші — жирні сорти морської риби або ж річкова риба.Звісно ж купити домашню курку, кролятину чи індичку можна на селянських ринках або ж виростити самим, якщо є така можливість. Раніше лікар розповів, що буде, якщо щодня пити пиво.Також читайте, яка група крові вважається найкращою.