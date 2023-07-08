На північному сході Бразилії обвалився житловий будинок, внаслідок чого загинули щонайменше 8 людей, ще 5 зникли безвісти.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.Житловий будинок розташований у бразильському штаті Пернамбуку, в районі Джанга на околиці Ресіфі. Обвал стався вранці 7 липня, коли більшість мешканців ще спали.Серед постраждалих двоє малолітніх дітей віком 8 і 5 років. За даними представників цивільної оборони чотирьох людей вдалося витягнути живими з-під завалів. Причина обвалу наразі невідома.Російські шпигуни в БразиліїПісля появи інформації про те, що російські шпигуни часто використовують паспорти Бразилії, в країні розпочалося розслідування. За даними The Wall Street Journal, агентів Кремля, які прикидаються бразильцями, може бути дуже багато. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.