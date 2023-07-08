Майже у кожного в будинку є жалюзі і власники точно знають, як швидко на них збирається пил. Однак, очистити їх не так просто. Є дієвий спосіб, який допоможе ефективно очистити жалюзі, при цьому знімати їх не потрібно.Як очистити жалюзі прямо на вікнах — читайте нижче.Як вимити звичайні жалюзіРозберемо спосіб чищення із пластику або алюмінію. Вони швидко вбирають бруд, тому їх періодично потрібно мити.Для способу необхідно зробити ефективний миючий засіб.На 3 літри води потрібно взяти 3 столові ложки тертого мила, ложку засобу для посуду, а також аналогічну кількість гелю для прання. Бажано підготувати засіб для миття вікон. Як тільки всі компоненти будуть змішані, можна переходити до чищення.Спочатку потрібно протерти сухою ганчіркою. Далі на жалюзі потрібно нанести розчин і залишити на кілька хвилин, але не допускаючи висихання. За цей час бруд розмокне і його легко буде прибрати.В кінці залишиться лише витерти м’якою вологою губкою і протерти сухою серветкою, щоб прибрати залишки пилу.Спосіб жалюзі з тканинДля цього потрібно згорнути жалюзі з тканини і покласти в таз із мийним розчином на 15 хвилин.Потім завантажте рулон в мішок для прання або стару наволочку і покладіть в машинку. Прати жалюзі потрібно за низької температури у делікатному режимі без віджиму.Як очистити дерев’яні чи бамбуковіВажливо пам’ятати, що такі жалюзі мити взагалі не можна — під впливом вологи вони набухають і деформуються. Краще очищати жалюзі сухою ганчіркою або пилососом, попередньо повністю закривши їх.Потім відкрийте і знову витріть ганчіркою кожну окрему складову. В кінці обробіть конструкцію спреєм-антистатиком, щоб пил менше на них сідав. Раніше ми повідомляли, які речі категорично не можна прибирати пилососом.Також ми писали, чому заборонено мити підлогу старим одягом.