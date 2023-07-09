Українські військові за день знищили десять російських розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.Крім того, авіація сил оборони минулої доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.Підрозділи ракетних військ та артилерії минулої доби вразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.ЗСУ знищують дрони ворогаРосійські військові з початком повномасштабного вторгнення активно застосовують БПЛА для розвідки місцевості, а також завдання ударів. ЗСУ весь час удосконалюють знання та вміння щодо знищення російських дронів.Так, українські інженери розробляють власні засоби для протидії іранським безпілотникам.Нещодавно у Держприкордонслужбі опублікували відео, як український прикордонник на півдні України спритно приземлив небезпечну ворожий безпілотник . Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .