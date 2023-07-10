Відомий десятиліттями препарат, який часто п’ють “від серця”, не варто використовувати не за призначенням. З усім тим багато хто робить таку помилку.Про це попередив кардіолог Олег Миронюк в Instagram.Мова йде про відомий всім аспірин (ацетилсаліцилову кислоту)Препарат має й інші торгові назви, але головне його призначення – знижувати в’язкість крові.Випускають аспірин під назвами: Магнікор Кардіомагніл Лоспірин Кардіо-дар АСК-ТеваГоловне, що ви маєте пам’ятати: аспірин – не вітамінка, пити його “для профілактики” не варто і призначає його лише лікар!Аспірин показаний при таких станах, як: Підтверджена ішемічна хвороба серця Перенесений інфаркт міокарда Перенесений ішемічний інсульт Після стентування чи шунтування судин Захворювання периферичних артерійА також пацієнтам високого та дуже високого ризику серцево-судинних подій.Коли аспірин приймати не можнаЗа словами медика, приймати препарат не можна: Коли “густа кров” Через вік Просто для підтримки серця Як лікування високого тиску”Аспірин – це не вітамінки для серця. Це – серйозний препарат, який має чіткі покази та протипокази”, – зазначив кардіолог. Раніше ми писали, що кардіолог назвала справжню причину проблеми з серцем, яку мають багато українців.Також читайте про 10 міфів, які заважають почати лікування, якщо у вас високий тиск.