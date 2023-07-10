Для підживлення городини можна приготувати добриво самостійно, щоб добряче зекономити. Головне – знати, як правильно це зробити і яким рослинам воно підходить. Одне з найпростіших і найуніверсальніших – добриво з кропиви, яка росте під ногами і абсолютно безкоштовна.Як зробити з цього бур’яну добриво, пише Telegram Дача. Сад та Город.Чим корисне таке добриво?Ефект від кропиви як добрива безпосередньо залежить від правильності її застосування та дозування. Підживлення рослин кропивою можна застосовувати не для кожної садової культури.Кропивою можна підживлювати: томати огірки полуницю перці морквуНазвані культури добре відгукуються на таке саморобне зелене добриво.А ось цю городину кропивою краще не підживлювати: часник цибулю бобовіРечовини, які у настої, негативно сприяють розвитку перелічених культур, пригнічують їх зростання.

Добриво з кропиви – дешеве та корисне (фото: Дача. Сад та Город)Як приготувати добривоНам знадобиться: подрібнена кропива відро або пластикове барило (5-10 літрів) водаПоловину ємності наповніть кропивою та залийте водою. Суміш залиште для бродіння на 2 тижні, після цього підживлення можна використовувати. Розведіть із водою 1:10.Обов’язково перед поливом добривом попереднє зволожіть ґрунт під рослинами.У листі та стеблах кропиви міститься: до 50% азоту до 37% кальцію до 34% калію до 6% магнію мікроелементи Раніше ми писали, чим полити гарбузи просто зараз, щоб виростити рекордно великі плоди.Крім того читайте, чим підживити солодкий перець в липні, щоб був хороший урожай.Також дізнайтеся, як приготувати безкоштовні добрива з рештків продуктів харчування.