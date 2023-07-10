Починаючи з 8 липня, обов’язкова евакуація спеціальним потягом із Донеччини до Житомирської області відбуватиметься 1 раз на 8 днів по парних днях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку ОВА.Час відправлення евакуаційного поїзда із Покровська – 14:15.Як записатись на евакуаціюОхочі евакуюватися мають попередньо зареєструватися, зателефонувавши за номерами: (098) 890-33-18, (066) 285-62-90 або ж повідомити про свої наміри на гарячі лінії сільських, селищних рад і військових адміністрацій.Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю звертайтеся за телефонами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.Також звернутися за допомогою з евакуації можна на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48 або ж написати у месенджери на номер: (096) 078-84-33.Що переселенцям нададуть у Житомирській областіВ Житомирській області внутрішньо переміщених осіб розмістять у безкоштовних прихистках. Їм нададуть фінансову, гуманітарну і психологічну допомогу, а також соціальний супровід.З більш докладною інформацією щодо безкоштовної евакуації до Житомирської області можна ознайомитися в інфографіці.Обстріли Донецької областіРосійські війська щодня ведуть обстріли по містах та селах Донецької області – прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.Так, наприкінці червня війська РФ обстріляли школу в Покровському районі, і тоді внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще шість були поранені.Нагадаємо також, що 27 червня російські війська завдали ракетних ударів по Краматорську. Ракети “прилетіли” до кафе, коли там було багато відвідувачів. В результаті загинули 13 людей, і ще 60 отримали поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.